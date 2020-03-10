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Salihli Belediyespor, Çanakkale, Salihli, Spor

Salihlili karateciler, Çanakkale Şehitleri için mücadele etti

Salihli Belediyespor Karate Takımı, 10 sporcu ile mücadele ettiği 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası İller Arası Karate Şampiyonasında 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

10.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:46
Salihlili karateciler, Çanakkale Şehitleri için mücadele etti

Salihli Belediyespor Karate Takımı, 10 sporcu ile mücadele ettiği 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası İller Arası Karate Şampiyonasında 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla İller Arası Karate Şampiyonası düzenlendi. Salihli Belediyespor Karate Takımı, antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde katıldığı turnuvada kata ve kumite kategorilerinde elde ettiği derecelerle madalyaları topladı. Turnuvada, Helin Yılmaz, Esma Hilal Tercan, Firdevs Naz Ülken, Döne Yılmaz ve Şeymatuğ Oylu gümüş madalyanın sahibi olurken Zeynep Sude Tercan, Döne Yılmaz, Esin Yılmaz, Zeynep Metin ve İrem Yılmaz bronz madalya kazandı.


Madalya kazanan Belediyesporlu Karatecileri kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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