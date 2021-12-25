Salihli'ye kurutma tesisi yapılıyor

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - 'Üreten Kadınlar, Rengarenk Sofralar' Projesi kapsamında S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kurutma tesisi yapılıyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de tesisinin montaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynağı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce sağlanan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 'Üreten Kadınlar, Rengarenk Sofralar' projesi kapsamında Salihli Belediyesinin de ortak olarak yer tahsis ettiği S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin bünyesine kattığı kurutma tesisi montaj çalışmaları devam ediyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Öztürk'te tesisi ziyaret edip, çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu'ndan bilgi aldı.

Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya ile ilgili teknik personeller yer aldı. - MANİSA