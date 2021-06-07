Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan sözleşmesinin bittiği turuncu-yeşilli ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan sözleşmesinin bittiği turuncu-yeşilli ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.

Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi biten 8 oyuncudan biri olan orta saha oyuncusu Salih Uçan, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla turuncu yeşilli takıma veda etti. Uçan, yaptığı paylaşımda; "Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekip, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin" dedi.

Adı Beşiktaş ile anılan genç yetenek, sezon boyunca başarılı performans sergileyerek forma giydiği 35 maçta 2 gol ve 6 asist yaptı.

(Erdal Anak/İHA)

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti
Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti
Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti
Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti
Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:04:17. #1.16#

title