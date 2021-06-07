Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan sözleşmesinin bittiği turuncu-yeşilli ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan sözleşmesinin bittiği turuncu-yeşilli ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.

Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi biten 8 oyuncudan biri olan orta saha oyuncusu Salih Uçan, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla turuncu yeşilli takıma veda etti. Uçan, yaptığı paylaşımda; "Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekip, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin" dedi.

Adı Beşiktaş ile anılan genç yetenek, sezon boyunca başarılı performans sergileyerek forma giydiği 35 maçta 2 gol ve 6 asist yaptı.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı