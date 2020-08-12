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Salgında ikinci dalga ekonomik kaygılara yol açtı

Medya Takip Merkezi (MTM), temmuz ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi.

Salgında ikinci dalga ekonomik kaygılara yol açtı
12.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:50

Medya Takip Merkezi (MTM), temmuz ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, ekonomi gündemini en çok dolar ve altın kurundaki yükselişler meşgul ederken, ihracat rakamları da gündemde yer alan diğer bir başlık oldu.

MTM, temmuz ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları belirledi. Rapora göre, küresel piyasalar, koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle ay boyunca negatif bir seyir izledi. Salgının tüm dünyada etkili olması ve birçok sektörün durma noktasına gelmesi gibi etkenler, ekonomik kaygılara yol açtı. Salgın sebebiyle çoğu ülkede ekonomik gerileme yaşanmaya başladı. İkinci dalgaya yönelik ekonomik kaygılarla birlikte dolar kurunun seyri ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş de ayın ekonomi gündeminde yer eden diğer konu başlığıydı.

Ekonomik kaygılar devam ediyor

Dolar kuru, ABD - Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri, Suriye ve Libya meseleleri gibi nedenlerle piyasalarda negatif bir seyir yaşandı. Devletlerin ekonomik çabalarının sonucu oluşan kısmi canlanma ise yeniden yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Temmuz ayının ilk işlem gününe 6,85 TL seviyesinde giriş yapan dolar kuru, uzun süre boyunca 6,85 TL civarına demir atarak seviyesini korudu. Ayın son işlem günü olan 31 Temmuz'da 7 TL seviyesini gören dolar kuru, ay boyunca toplam 111 bin 55 haberde yer alarak en çok bahsi geçen ekonomi başlığı oldu.

Pandemi dönemindeki en yüksek aylık ihracata ulaşıldı

Temmuz ayında ekonomi gündeminde en çok yer alan diğer bir başlık ise ihracat oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolar ile pandemi sürecindeki en yüksek aylık rakama ulaştı. Temmuz ayı ihracatında geçtiğimiz haziran ayına göre artış oranı yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınına yönelik ürünlerin ihracatı ise Temmuz ayında da hız kesmedi. Solunum Cihazları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.647 artışla 10,2 milyon dolar, maske ve önlükteki ihracat ise yüzde 464 artışla 34,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tanı kitleri yüzde 180 artışla 11,1 milyon dolar, dezenfektan ihracatı yüzde 16,7 artışla 18,8 milyon dolar ve ilaç ihracatı yüzde 52,9 artışla 1,2 milyon dolar oldu. Toplam Tıbbi Ürün ihracatı ise yüzde 175,1 artışla 75,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayın ihracat lideri, 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile hazır giyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü sırada yer aldı. Raporuna göre ay boyunca 78 bin 275 haberde konuşulan ihracat, ekonomi gündeminin zirvesinde yer aldı.

Altın tarihi zirveyi gördü

Global çapta ONS altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile birlikte çeyrek altın ve gram altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. Salgında ikinci dalga korkusu ile yükselen altının ateşi, iç piyasada son bir buçuk aydır sabit olan dolarda yaşanan yükselişle birlikte daha da körüklendi. Yatırım aracı olarak en çok ilgi gören gram altın, temmuz ayına 394 TL seviyesinde giriş yaptı. Düğün sezonunun açılması ile birlikte ilginin daha da arttığı çeyrek altın ise ayın ilk işlem gününde 645 TL seviyesindeydi. Altın ekonomik endişelerin artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte ay boyunca kendi rekorlarını tazeleyerek yükselmeye devam etti. Ayın son işlem günü olan 31 Temmuzu gram altın 443 TL seviyesinde kapatırken, çeyrek altın ise 745 TL seviyesinde işlem gördü. Ay boyunca medyada 48 bin 316 haberde yer alan altın, temmuz ayında ekonomini meşgul eden başlıca konulardan oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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