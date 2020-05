Salgın sonrası zenginleştirilmiş gıdalar ön plana çıkabilir Ziraat Mühendisi ve master şef Deniz Orhun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendirme isteğiyle fonksiyonel zenginleştirilmiş gıdaların ön plana çıkabileceğini belirtti.

Orhun, Kovid-19 sonrası ve gelecekteki gıda trendlerine ilişkin yaptığı açıklamada, tarım konusunda geçmişten gelen "endüstriyel gıda sistemi planlayıcılığı" denilen bugünün gizli mesleklerinden birinin, Kovid-19'la hızına hız kattığını ifade etti.

Salgın sonrasında ulusal kapanma sonucunda gıda yetersizliği gibi bir endişeye kapılan ülkelerde, halkın yönlendirilmesinin ve endüstriyel gıda planlamasının hız kazandığını aktaran Orhun, "Tarım makine ve bilişim uygulamalarını ülkenin kendisi üretiyorsa sorun değil. Ancak dışarıdan alınacaksa başta ulusal kapanma gibi görünen bu şekil, aslında kabulü zor olan, ileri teknolojik küresel ticaretin başlamasına güzel bir zemin ve bizim için bir alışma dönemi gibi duruyor." değerlendirmesini yaptı.

Orhun, ileri düzey tarım ürünleri, makine, teknoloji ve uygulamaların yaygınlaşmasının şehirde yaşayanı etkilemeyeceğini ancak tarım ve gıda sektörüyle uğraşanları etkileyeceğini belirtti.

Dünyada et üretiminde hormonlu yemler ve çok fazla antibiyotik kullanıldığına, bunun da bilinmesine rağmen laboratuvarda üretilen et tüketimine bir talep eğiliminin olmadığına işaret eden Orhun, Kovid-19 ile dünyadaki dev et üreticilerinin salgınla mücadele ettiği bu dönemde sağlıklı ve hijyenik etin talep görebileceğini anlattı.

Salgın sonrası gıda trendlerine değinen Orhun, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemimizi güçlendirme isteği ile fonksiyonel zenginleştirilmiş gıdalar daha ön plana çıkabilir. Fonksiyonel zenginleştirilmiş gıda, probiyotiklerle zenginleştirilmiş kereviz suyu, pancar özüyle yapılmış un ve unlu mamüller gibi ürünlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu; pancarın insan vücuduna faydaları elbette saymakla bitmez ancak bu kadar işlem görüp bir unlu mamulün içinde piştikten sonra hala insan sağlığı için biyo yararlığı ne orandadır? İşlenmiş ürünlerin insan genetiğine ve sağlığına olan etkileri ölçümlenmiş midir? Fonksiyonel ve zenginleştirilmiş gıdalar gelecek yüzyılın ürünleri gibi duruyor. Ancak laboratuvarda üretilecek et gibi bu gıdalarında insanlar üzerindeki etkileri henüz ölçümlenmedi."

Orhun, gıda konusunda bilimsel araştırmaları takip etmeleri ve önlerine gelen gıdaların ne şekilde üretildiğinin farkında olmaları gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

