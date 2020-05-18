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Salep çiftçinin yüzünü güldürdü

Salep çiftçinin yüzünü güldürdü 500 metre karelik alandan 20 bin TL'lik gelir elde ediliyor Metre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

Salep çiftçinin yüzünü güldürdü
18.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:21

Salep çiftçinin yüzünü güldürdü

500 metre karelik alandan 20 bin TL'lik gelir elde ediliyor

SAMSUN - Metre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

Korona virüsü tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye'de gerekli tedbirler alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi isteniyor. Metre kareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı.

"Metre kareden 800 gr salep elde ediyoruz"

Salebin çiftçiler için iyi bir gelir kalemi olduğuna dikkat çeken çiftçi Mehmet Hızıroğlu, "Salebe Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün 4 ilde başlattığı proje kapsamında başladık. Onlardan aldığımız yüzde 30 hibe ile tarlalarımızı oluşturduk. Her yıl eylül ve ekim aylarında fide dikimi, nisan ve mayıs ayında da hasat zamanı yapıyoruz. Diktiğimiz m2 alanlardan yaklaşık 700-800 gr gibi bir salep üretiyoruz. Bu da geliri az olan bir çiftçi için güzel bir gelir oluşturuyor. Bakımında salebi ota boğmamak gerekiyor. Ot çok olunca fidenin yumruları küçük oluyor hasadı da düşük oluyor" dedi.

"500 m2 alanda 20 bin TL'lik salep ürettim"

Salep gelirinin diğer ürünlere oranla daha fazla olduğunu ifade eden Hızıroğlu, şunları söyledi:

"Satışla ilgili bir problemimiz yok. Salep alıcıları oldukça var. Dondurma yapan ve içmek için satacak kişiler salebi alıyorlar. Yaş salebi kilosu 50-70 TL arasında satıyoruz. Tohumluk olarak da 70-80 TL'ye satıyoruz. Geçen sene ise tohumu 50-70 arasında satıyorduk. Burada 25 tane kayıtlı çiftçi var. Geliri diğer ürünlere baktığınız zaman daha güzel. Benim yaklaşık 500 m2 bir alanım var. 300 kilo civarında salep elde ettim. Bu da 20 bin TL civarında etti."

Salep hakkında bilgi

Salep otsu ve köklü bir bitkidir. Özellikle içerdiği glikomannan maddesi nedeniyle dondurma üretiminde sıklıkla kullanılır. Enerji veren, göğsü yumuşatan, zihnin çalışma kuvvetini artıran, kabızlık ile ishali engelleyen ve daha birçok konuda vücuda ciddi anlamda destek sağlayan salep, taşıdığı tohum ile de girişimciler içinde ciddi fırsatlar sağlıyor.

Salep çiftçinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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