Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak
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Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak

Haberler.com - Haberler | Spor

Liverpool, Mohamed Salah'a yeni sözleşme teklifinde bulundu. 2023'te mukavelesi bitecek 29 yaşındaki Mısırlı kanat-forvet, kulübünden haftalık tam 500 bin sterlin istedi. Bu ücret, Manchester United'a haftalık 480 bin sterlin karşılığında imza atan Ronaldo'yu gölgede bırakacak. Liverpool, bu parayı kabul ederse Salah Premier Lig'in en pahalısı olacak.

NTV'nin The Mirror'dan aktardığı habere göre; Salah yeni kontrat için Kırmızılar'dan büyük bir maaş artışı talep ediyor. Haberde Mısırlı futbolcunun İngiliz kulübünden haftalık 500 bin Sterlin istediği belirtildi.

Salah, Ronaldo'yu geçecek! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak

LİVERPOOL TARİHİNE GEÇECEK

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Salah, Liverpool tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu olacak. 29 yaşındaki Mısırlı yıldızın mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Salah, Ronaldo'yu geçecek! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak

RONALDO GÖLGEDE KALABİLİR

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, haftalık 480 bin sterlin maaş karşılığında Manchester United'a geri döndü. Salah'ın bu önerisi kabul edilirse Premier Lig'in en fazla para kazanan futbolcusu Mohamed Salah olacak.

Salah, Ronaldo'yu solluyor! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor kıracak
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Haber Yorumları (2)
MOJO RİSİN: Salah iyi oyuncu..ronaldo süper star...o bırakınca kimi izlicez acaba..bak bakim bir tane daha varmı..
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EREN İSMAİL: Mbappe,
Yayından Kaldır
500
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