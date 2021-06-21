Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
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Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada uyuşturucuya karşı yapmış olduğu narkotik operasyonlarında ev içerisinde kurulmuş özel düzenekte saksılara dikili vaziyette 46 kök halinde kenevir bitkisi ele geçirildi.

Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada uyuşturucuya karşı yapmış olduğu narkotik operasyonlarında ev içerisinde kurulmuş özel düzenekte saksılara dikili vaziyette 46 kök halinde kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış olduğu denetim ve operasyonlar neticesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde istihbari bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Bir evde yapılan aramalarda Hint keneviri yetiştirmek için özel kurulu düzenek içerisinde saksılara dikili vaziyette 46 kök halinde kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adli makamlara uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi
Evde saksılara dikili 46 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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