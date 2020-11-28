Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
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Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı

28.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:41

- Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı Türk futbolunun önemli isimlerinden futbolcu ve teknik adam Sakıp Özberk'in adı memleketinde inşa edilen spor kompleksinde yaşayacak.

- Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı

GAZİANTEP - Türk futbolunun önemli isimlerinden futbolcu ve teknik adam Sakıp Özberk'in adı memleketinde inşa edilen spor kompleksinde yaşayacak. Kendi ismini taşıyan kompleksin açılışında konuşan Özberk, "Beni hatırlamaları beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesisi organizesiyle inşa edilen Sakıp Özberk Spor Kompleksi'nin açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Törene komplekse adı verilen futbolcu ve Teknik Direktör Sakıp Özberk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Törene mahalle sakinleriyle birlikte gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

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"Gençleri sporda sanatta birleştirip kazanacağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, başarının ekip işiyle birlikte geldiğini belirterek bunu Gaziantep modeli olarak çok güzel yaptıklarını dile getirdi. Haluk Dursun'un, "Fırat'ın çocuklarını çakallara yem etmeyeceğiz" sözünü hatırlatan Özbay, "Bu sözü en son bakanım Muharrem Kasapoğlu demişti. Biz yorulmadan yılmadan çalışıp mesai kavramı gözetemeden çalışarak bu tesislerde dünyada herkesin aynı dili konuştuğu tek ve yegane unsur olan sporda sanatta birleştirerek kazanacağız" dedi.

Özberk: "Beni hatırlamaları onurlandırdı"

Komplekse adı verilen Sakıp Özberk ise bu spor tesisi için çalıştıklarını aktararak, "Başkan Fatma Şahin öncülük yaparak herkesi ayaklandırmış. Buna ben de ortak olmak istedim. Bu güzel girişimlerin devamını dilerim. Bu tesisin ortaya konmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hele hele beni hatırlamaları beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı" şeklinde konuştu.

Fatma Şahin: "Ciddi anlamda tesisleşiyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gaziantep her şeyin en iyisine layıktır. Çok genç bir şehir. Altyapıdaki bütün eksikler giderilsin" talimatını hatırlatarak, Gençlik ve Spor Bakan'ı Muharrem Kasapoğlu'nun, "Gaziantep çok özel bir şehir, gençlere fırsat ve imkan vermek gerek" dediğini aktardı.

Bakanın yanına gidip derdini anlattıklarını söyleyen Şahin, "Bir milyon gencimiz var. Onları geleceğe hazırlamamız lazım. 2 yıl geçti. Şu anda çok ciddi anlamda tesisleşiyoruz. Talat Özkarslı Tesisini açmaya gittiğimizde Talat hocam bana 'Başkanım ben öldükten sonra tesise benim adımı verseydin çok üzülürdüm' dedi. Bu beni çok etkiledi. Bu memlekette yaşarken hakikaten çok önemli kişilerdir dediğimiz insanlar o kadar çok ki. Kadir kıymet bilmeliyiz. Değer vermeliyiz. Vefa Göstermeliyiz. Talat Özkarslı'dan sonra bunu çoğaltmak istedik. Bu çok hayırlı bir iş. Bu yüzden bu tesise de Sakıp Özberk'in adını verdik" diye konuştu.

Protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesilerek kompleksin açılışı gerçekleştirilirken program, protokol üyelerinin Sakıp Özbek'e kompleksi gezdirmesiyle son buldu.

Yüzme havuzu ve spor salonu olmak üzere iki binaya sahip olan kompleksin çevresinde yürüyüş parkuru, park ve basketbol sahaları bulunuyor.

Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı
Sakıp Özberk Spor Kompleksi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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