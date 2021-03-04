Sakaryalı milletvekillerinden bakanlar Gül ve Akar'a ziyaret

AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu ile MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Ankara'da Gül ve Akar ile görüşen milletvekilleri, Sakarya için yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Yavuz, ziyaretlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, her zaman siyaseti amaç değil millete ve memlekete hizmet etme aracı olarak gördüklerini belirtti.

Sakarya'nın daha güzel olması için her zaman hedefler koyduklarını ifade eden Yavuz, "Birlik ve beraberlik içinde o hedefleri yakalamak için de gece gündüz çalıştık. Belirlediğimiz amaçlara ulaştıkça da hep yeni hedefler koyduk ve yeni heyecanlara yelken açtık. Dün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte önce Milli Savunma Bakanımızla sonra da Adalet Bakanımızla Sakarya için yapılacak yatırımları uzun uzun konuşma ve değerlendirme imkanı bulduk. En ufak bir soru işareti kalmasın ve dolayısıyla en doğrusunu yapalım, diye meseleye adam akıllı yoğunlaştık ve konuya dair net bir yol haritası belirlemiş olduk." ifadesini kullandı.

En sonki iki yatırım hedeflerinden birinin bin yataklı hastane diğerinin de yeni adliye binası olduğunu bildiren Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hastane konusunda iş zaten bir noktaya geldi. Adiye binası konusunda da büyük bir mesafe katetmiş olduk. Bu kapsamda; yeni adliye binası yatırım planına alındı. 2021 yılı için gerekli ödenek ayrıldı. Gerekli ödenek ayrıldığı için çok kısa süre sonra ihale günü de verilmiş olacak. Mevcut adliye binası yaklaşık 10 bin metrekare iken yeni adliye binamız inşallah yaklaşık 100 bin metrekare olacak ve Sakarya'nın bu anlamdaki ihtiyacı çok uzun yıllara sarih olacak şekilde karşılanmış olacak. Yaklaşık yarım milyar lirayı bulacak yatırım değeriyle bu imkanı bize sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu konuda bizi çok iyi anlayan ve gereğini yapan Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı