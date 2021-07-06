Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların, yarın Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya