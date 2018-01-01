Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından Yeni Hizmet

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul yeni yılda üyelerinin işlemlerinin daha kolaylaştırılması adına yen biri hizmeti duyurdu.



Başkan Kösemusul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ticaret ve Sanayi Odamızda faaliyet gösteren üyelerimize yeni bir hizmetimizi daha faaliyete sokuyoruz. 01 Ocak 2017 tarihi itibari ile daha önce Vergi dairelerince tahsil edilen Ticaret Sicili Harçlarının Bakanlığımızdan alınan yetki neticesinde Odamızda tahsil edilmesi işlemi ve buna ek olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile irtibata geçilerek Ticaret Siciline ait ilan bedellerinin de Odamız üyelerine kolaylık sağlanması amacı ile Odamızda tahsil edilmesi faaliyeti başlandı. Şirket kuruluş işlemlerinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışma ile Noterlerde düzenlenen ana sözleşme ve imza beyannamelerinin ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanabilmesinin önü açılmış ve kurumumuzda ticaret sicili müdürü'nün huzurunda gerçekleşen bu işlem içinde teknik alt yapı hazırlanarak 2017 yılı itibari bu hizmetimizi de faaliyete sokmuştuk.



Ticaret Siciline ait harç bedellerinin Odamızda tahsil edilmesi noktasında yalnızca Şirket kuruluşunda mevcut sermayenin (On binde Dört) 4/10000'ü ve sermaye artırımı bedellerinde artan sermayenin (On binde Dört) 4/10000 'ünün Rekabet Kurumu payının Rekabet Kurumu'na yatırılması ile alakalı tutarlarda bankalara yönlendirmek zorunda kalınıyordu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve TOBB arasında 25/09/2017 tarihinde imzalanan protokol neticesinde Rekabet Kurumu paylarının da 01/01/2018 tarihinden itibaren TOBB bünyesindeki odalara tahsilat yetkisi verilmiştir. Rekabet Kurumu payını, Rekabet Kurumu adına tahsil eden bankalardan da bu yetki kaldırılmıştır. Bu sebeple Rekabet Kurumu payının tahsilinin Odamıza verilmesi ile üyelerimize yeni yılımızda yeni bir hizmetin kapısını açmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA