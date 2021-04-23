Sakarya Nehri'nin kıyısında ürettikleri fidanları Türk cumhuriyetlerine ihraç ediyorlar
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Sakarya Nehri'nin kıyısında ürettikleri fidanları Türk cumhuriyetlerine ihraç ediyorlar

Sakarya Nehri'nin kıyısında ürettikleri fidanları Türk cumhuriyetlerine ihraç ediyorlar
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir firma tarafından 400 dönüm alanda üretilen yüz binlerce süs, peyzaj ve meyve fidanı yurt içi satışının yanı sıra Türk cumhuriyetlerinin önemli merkezlerine ihraç ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir firma tarafından 400 dönüm alanda üretilen yüz binlerce süs, peyzaj ve meyve fidanı yurt içi satışının yanı sıra Türk cumhuriyetlerinin önemli merkezlerine ihraç ediliyor.

Osmaneli-Sakarya kara yolunda, Sakarya Nehri kıyısında verimli topraklarda kurulu tesiste çam, çınar, mazı, erguvan, topak asya gibi süs ve peyzaj ağaçlarının yanı sıra çeşitli meyve fidanları üretiliyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Taner Engin, AA muhabirine, yaz ve sonbahar dönemlerinde 35 kişi istihdam ederek üretimle ilçe ekonomisine önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Bu yıl süs ağacı üretiminin yüzde 80'ini Özbekistan'a ihraç ettiklerini, kalanının da yurt içinde çeşitli projelerde değerlendirildiğini belirten Engin, şöyle devam etti:

"Süs ağacı olarak hiçbir yılda 50 bin adet üretimin altına düşmedik. Bu sene 100 bin adedin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Asma ve meyve fidanlarını, lavanta ve aronyayı da katarsak toplam 3 milyon fidan üretiyoruz. Birçok yerde ağaçlarımızı görebilirsiniz. En yakın örnek Bursa Şehir Hastanesi'ni verebilirim. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolları peyzaj çalışmalarında da bizim ağaçlarımız kullanılıyor. Yurt dışında daha çok Türk cumhuriyetlerine çalışıyoruz. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelere ağaçlarımızı gönderiyoruz. Halihazırda gönderilecek ağaçlarımız var. Son 3-4 yılda ihracatta Özbekistan'a yöneldik. Türkmenistan için yapabileceğimizi yaptık. Havaalanları, hipodromlar, parklar. Şimdi Özbekistan ağırlıklı ihracata devam ediyoruz. Azerbaycan'a geçiş yapmayı düşünüyoruz."

Fidanı büyütmeye suda başlama yöntemini Fransızlardan öğrendiler

Profesyonel çalışma, altyapı ve tecrübenin önemine değinen Engin, süs ve peyzaj fidanı üretiminin her aşamasının zor ancak zevkli bir iş olduğunu dile getirdi.

Emek verip ürettikleri ağaçları yurt içinde, yurt dışında dikildikleri bir parkta, havaalanında, alışveriş merkezinin bahçesinde görünce büyük mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Engin, "Üretimde kullandığımız sıcak hava sistemi bir Fransız sistemidir. Fidanı ilk başta suda büyütürüz. İspanya ve İtalya'da da vardır. Fransız bir uzmanı buraya davet ederek, bir sene beraber çalışarak, kendimiz giderek öğrendik." dedi.

Meyve fidanı yetiştiriciliğinde açık köklü ve tüplü topraklı olmak üzere iki sezon bulunduğunu aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Kışın kasım sonu, aralık ayı gibi açık köklü, yaz mevsiminde de nisan ayı sonunda başlar, mayıs ayı başlangıcı ve haziran ayı gibi de tüplü fidanları kapalı seralarda yapıyoruz. Tüplü şeftali, asma bir de son zamanlarda revaçta olduğundan dolayı aronya üretimimiz var, kivi üretiyoruz. Yakın zamanda Türkmenistan ve Özbekistan'a gidecek çınarlarımız, ıhlamurlarımız var. Yaz sonunda 30 bin ağaç göndermiş olacağız. Türk cumhuriyetlerine son 3-4 senede peyzaj ağacı olarak en az bir 100-150 bin adet, meyve fidanı olarak da 2 milyon kadar gönderdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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