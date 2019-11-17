Sakarya Kick Boks Turnuvası'na İlkadım damgası

17.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:55

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Kulüpler Ligi 2.Etap Şampiyonasına damga vurdu.



Sakarya'da Adapazarı Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, 12 ilden 32 kulüp ve 540 sporcunun katılım sağladığı Türkiye Kick Boks Kulüpler Ligi 2. Etap Şampiyonası'nda İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımıx turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Müsabakaya katılan sporcuların, kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya 32 sporcuyla katılım sağlayan İlkadım Kick Boks takımı 7 altın, 6 gümüş, 10 bronz madalya ile İlkadım'a döndü.



Yapılan turnuvayı değerlendiren İlkadım Belediyespor Kulübü Kick Boks Antrenörleri Fatih Karagül ve Eyüp Kanca, "Şampiyonaya 32 sporcumuzla katıldık ve 23 sporcumuz derece yapmayı başardı. Diğer sporcularımızda gayet başarılı performans ortaya koydu. Kulüp olarak Türkiye Şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanıp daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. En büyük amaçlarımızdan birisi de milli takımlara sporcularımıza gönderebilmek" ifadelerini kullandı.



İlkadım Belediyespor Kulübü'nün sporun tüm dallarında yapılan müsabakalarda sporcuların başarıdan başarıya koştuğu söyleyen İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "Kulübümüz öğrencileri bu şampiyonada da emeklerimizi boşa çıkarmadılar. Başarılı bir şekilde mücadele ettiler. Alınan madalyalar bizim için sürpriz olmadı. Başarılarının devamının geleceğine inanıyorum. Dostluk ve kardeşlik duyguların pekişmesinde rol oynayan tüm spor müsabakalarında sporun ve sporcuların yanında olan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Al bayrağın her yerde dalgalanması için sporcularımıza gerekli ortamı sağlayacağız"



İlkadım Belediyesi olarak gençleri spora alıştırmak, sporcu bir gençlik yetiştirmek için var olan imkanlarını seferber ettiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şöyle konuştu:



"Her insanın hayatında spor olmalıdır. Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları bizler için önemli. Ulusal ve Uluslararası arenada sporcularımızın al bayrağımızı dalgalandırmaları için gerekli ortamları sağlayacağız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bunu hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Başarıda emeği olan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA