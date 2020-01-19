Sakarya'dan kısa kısa

19.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:02

Hendek ilçesinde temeli atılan itfaiye hizmet binasında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başpınar Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekarelik alanda yükselen projenin 8 araçlık garajı ve tüm gereklilikleriyle 91 mahalleye hizmet sunacağı kaydedildi.

Projenin kısa süre içerisinde tamamlanabilmesi için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "8 araçlık garaj bulunacak olan itfaiye binasında aynı zamanda idari odalar, spor salonu, eğitim salonu, yatakhanelerden oluşan kompleks bir yapı inşa edilecek. Projemizin ofislerden oluşan bölümünde ikinci ve son tabliye betonu atılırken, garaj kısmı ve zemin katı da hızla tamamlayacağız. Modern ve en yeni teknolojilerle donatılacak olan Hendek İtfaiye Teşkilatı 91 mahalleyi kapsayacak, 581 kilometrelik bir alanda 22 personel ile hizmet verecek. İlçemize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

"Saraydan Köye Osmanlı Sofraları" konuşulacak

Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Saraydan Köye Osmanlı Sofraları" konulu söyleşi yarın Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 18.00'de başlayacak programa Prof. Dr. Arif Bilgin konuşmacı olarak katılacak.

Söyleşiye, tüm kültür sanat dostları davet edildi.

Kaynak: AA