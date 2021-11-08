Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı - Haberler
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Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahşap evde çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahşap evde çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı.

Şeyhvarmaz Mahallesi'nde Erkan Yılmaz'a ait iki katlı ahşap evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin ikinci katını sardı.

Ev sahiplerinin tarlada olması nedeniyle yangını fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Eren Kazan bahçedeki ardiyenin çatısından düşerek yaralandı.

Ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Kazan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında evde hasar oluştu.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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