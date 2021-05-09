Sakarya'da tıra çarpan yem tankerinin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da tıra çarpan yem tankerinin sürücüsü yaralandı

Sakarya'da tıra çarpan yem tankerinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yem tankerinin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yem tankerinin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Geyve yönünde seyreden Cemil G. idaresindeki 20 AHU 72 plakalı yem tankeri, Aşağı Kirazca mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu önündeki yabancı plakalı tıra çarptı.

Kazada aracın kabininde sıkışan sürücü için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla kurtarılan Cemil G, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Salih Uçan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya'da tıra çarpan yem tankerinin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 18:11:43. #1.16#

title