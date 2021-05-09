Sakarya'da tıra çarpan yem tankerinin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yem tankerinin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yem tankerinin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Geyve yönünde seyreden Cemil G. idaresindeki 20 AHU 72 plakalı yem tankeri, Aşağı Kirazca mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu önündeki yabancı plakalı tıra çarptı.
Kazada aracın kabininde sıkışan sürücü için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla kurtarılan Cemil G, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu