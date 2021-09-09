Sakarya'da "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" düzenlenecek
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Sakarya'da "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" düzenlenecek

Sakarya'da 'Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor

Hendek Belediyesi ve Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü tarafından 10-11 Eylül'de "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" düzenlenecek.

Hendek Belediyesi ve Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü tarafından 10-11 Eylül'de "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" düzenlenecek.

Kulüp başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine, Sakarya'nın Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden tek takımı olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına yarın başlayacak turnuvaya, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Beşiktaş'ın da katılacağını aktaran Bektaş, "Dörtlü turnuva, yarın itibarıyla Sakarya'da başlayacak. Turnuvaya tüm voleybolseverleri ve sporseverleri davet ediyorum." diye konuştu.

"Sporu seven dostlarımızın kulübümüze desteklerini her zaman istiyoruz." diyen Bektaş, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor, bizim için marka değer, en yüksek kulübümüz. Şehrimiz adına çok önemli ama herkes futbolla uğraşmıyor. Bunun yanında diğer branşlarda uğraşan insanlar da var. Futbolun seyircisi ayrı, voleybolun ayrı, onu da gördük. Voleybolda bir açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu sporu ayakta tutarak salon sporunu seven insanların aktivitelerinde rol alabiliyorsak, ne mutlu bize."

Sakarya'da 'Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası' düzenlenecek
Sakarya'da 'Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası' düzenlenecek
Sakarya'da 'Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası' düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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Sakarya'da "Süleyman Seba'yı Anma Voleybol Turnuvası" düzenlenecek - Haberler Spor
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