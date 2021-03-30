Sakarya'da otomobilin ateşe verilmesi sonucu iş yerinde yangın çıktı
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Sakarya'da otomobilin ateşe verilmesi sonucu iş yerinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Sakarya'da otomobilin ateşe verilmesi sonucu iş yerinde yangın çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde büfenin önündeki otomobilin ateşe verilmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde büfenin önündeki otomobilin ateşe verilmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce, Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki bir büfe önünde bulunan otomobile silahla ateş açıldı.

Otomobili ateşe de veren şüpheli ya da şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilde çıkan yangın büfeye de sıçrarken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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