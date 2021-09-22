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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde bisikletli şehir turu etkinliği düzenledi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde bisikletli şehir turu etkinliği düzenledi.

Sakarya Doğa Sporları Derneği üyeleri ve sporseverlerin katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, kentin merkez noktalarını bisikletle turladı.

Merkezdeki belirli güzergahlar, etkinlik boyunca araç trafiğine kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan tur, Çark Caddesi'nden devam ederek Millet Bahçesi'nde son buldu.

Yüce, Sakarya'da bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Sağlıklı ve spor dolu hayat için bisiklet kullanımını artırıp, bisikleti Sakarya'nın bir sembolü haline getirmeyi istiyoruz. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak, bisikletle ilgili büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve bisikletle ilgili birbirinden farklı etkinliklere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin güvenliği uyum komisyonuyla sağlanacak

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre işlemek ve üst seviyede muhafaza etmek için Kişisel Verileri Koruma Uyum Komisyonu ve çalışma ekipleri kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hizmetleri yerine getirirken kendilerine sunulan kişisel verilerin güvenliği ve mahremiyeti hususunda azami özen gösterildiği belirtildi.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Uyum Komisyonu ve çalışma ekipleri kurularak uyum çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, "Uyum sürecine yönetici ve personellere farkındalık eğimleri veriliyor." denildi.

HAVASAK otobüs filosunu genişletiyor

Sakarya'da seyahat eden vatandaşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na taşıyan HAVASAK'ta servis ve otobüs sayılarına ilave yapılarak seferler artırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HAVASAK'ta 2 ilave araçla otobüs sayısı 7'ye, ilave 1 araçla servis sayısı ise 2'ye yükseldi.

Yeni araçlarla konforlu ve güvenli taşımacılık ağının her geçen gün genişleyeceğini ifade eden Başkan Yüce, tüm yolcu ve şoförlere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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