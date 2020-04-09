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Dünya Bankası, Afrika, Ekonomi

Sahra Altı Afrika 25 yıl sonra resesyona girecek

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sahra Altı Afrika'da son 25 yıl içindeki ilk resesyonun görüleceğini bildirdi.

09.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:44
Sahra Altı Afrika 25 yıl sonra resesyona girecek

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sahra Altı Afrika'da son 25 yıl içindeki ilk resesyonun görüleceğini bildirdi.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, virüsün kıtada yarattığı ekonomik etkilere değinilerek, 2019'da yüzde 2,4 olan büyüme oranının bu yıl eksi yüzde 2,1 ile 5,1 arasında olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ticaret ve değer zincirindeki bozulma nedeniyle bu yıl kıtanın yaklaşık 37 ile 79 milyar dolar arası kayba uğramasının beklendiği kaydedildi.

Turizm, doğrudan yabancı yatırım, insani yardım ve yurt dışından gelen para transferlerinin azalacağına işaret edilen açıklamada, salgının sağlık sistemi ve bütçeye doğrudan etkisinin olacağı belirtildi.

Dünya Bankası, düşen petrol fiyatlarından dolayı Sahra Altı'nın en büyük ekonomileri olan Nijerya, Güney Afrika ve Angola'nın gayri safi yurtiçi hasılasında ciddi düşüşlerin de beklendiğini aktardı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde 10 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, ölü sayısı da 500'ü geçti.

Kaynak: AA

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