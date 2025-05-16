Şahinler Holding olayı nedir, battı mı? Şahinler Holding'in sahibi kimdir?

Türkiye'nin köklü sanayi ve tekstil kuruluşları arasında yer alan Şahinler Holding hakkında son günlerde ortaya atılan iddialar, hem iş dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gerek sosyal medya platformlarında gerekse dijital haber mecralarında sıkça yer bulan gelişmelerin ardından, "Şahinler Holding olayı nedir, şirket battı mı?" soruları gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi. Peki, Şahinler Holding olayı nedir, battı mı? Şahinler Holding'e ne oldu, sahibi kim? İşte, merak edilen o detaylar…

ŞAHİNLER HOLDİNG OLAYI NEDİR, BATTI MI?

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında rüşvet verme suçlamasıyla gözaltına alındı. 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen bu operasyon, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildi. Şahin, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinler Holding olayı nedir, battı mı

Soruşturma, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Büyükçekmece ilçesinde verilen inşaat ruhsatlarının detaylı bir şekilde incelenmesini kapsıyor. Bu süreçte, bazı yapı izinlerinde usulsüzlük tespit edildiği ve Kemal Şahin'in şirketleri aracılığıyla imar işlemlerinde avantaj sağladığına dair bulguların dosyada yer aldığı bildiriliyor.

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Basına yansıyan bilgilere göre, Şahin tutuklanmadan önce sosyal medya hesaplarında yurt dışında olduğu izlenimi veren paylaşımlar yaptı. Ancak gerçekte tutuklandığı ve bu süreci gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Şahinler Holding cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin yönetim yapısında bir değişiklik olup olmayacağı, soruşturmanın Şahinler Holding üzerindeki etkisinin ne olacağı gibi konular belirsizliğini koruyor.