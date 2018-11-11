Şahinkaya Ayvasında Hasat Zamanı

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta yetiştirilen, kendine has tadı, aroması ve rengiyle yurt dışından da ilgi gören Şahinkaya ayvasında hasat başladı.

Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayvalar, iriliği, rengi ve sululuğuyla dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. İşçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. İl genelinde yaklaşık bin 130 dekardan yaklaşık yıllık bin 100 ton ürün alınıyor.

Kentte "sarı altın" olarak adlandırılan Şahinkaya ayvasının yüzde 70'i tüccarlar tarafından başta Rusya, Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Suçatı bölgesinde yoğunluklu olarak ayva üretimi yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bin dekarlık alanda bin 100 ton ayva yetiştirildiğini belirten Bozkurt, "Bu sene çiftçilerimizin yüzü biraz daha gülüyor. Kilogramını 2 liraya kadar satan çiftçilerimiz var. Ayvaların yüzde 70'i ihraç ediliyor, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor." dedi.

Bozkurt, tüccarlar aracılığıyla yapılan ayva dış satımından yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildiğini bildirdi.

"Ürünlerimizi genelde ihracatçı alıyor"

Şahinkaya Mahallesi'ndeki üreticilerden Bahattin Kurtoğlu da bölgedeki zengin su kaynakları sayesinde ürünün güzel olduğunu dile getirdi. Kurtoğlu, "Ayvalar iri, sulu ve aromalı olduğu için çok ilgi görüyor. Hasat dönemi başladı. Tüccarlarımız geliyor, alımlar yapılıyor, tırlara yükleniyor. Biz de bu satıştan memnunuz. Ürünlerimizi genelde ihracatçı alıyor." dedi.

Kurtoğlu, aile olarak 400 ton ayva sattıklarını belirtti.

Ayva tüccarlarından Zekeriye Dalkürek de raf ömrünün uzun olması, kalitesi, iriliği ve aroması nedeniyle Şahinkaya'da yetişen ayvaları tercih ettiklerini söyledi.

Her sene bölgeden 300 ton civarında ayva aldıklarını belirten Dalkürek, "İhracatını yaptığımız ayvaların orta boylarını genelde Ruslar tercih ediyor. Suudi Arabistan iri boylarını alıyor. Irak ise biraz daha küçüklerini alıyor. Ülkelerin isteğine göre talebi Şahinkaya'dan karşılıyoruz." diye konuştu.