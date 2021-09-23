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Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitime vermiş olduğu desteği artırarak sürdürürken, Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerinde eğitim gören öğrenciler için TYT ve AYT eğitim seti hediye etti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitime vermiş olduğu desteği artırarak sürdürürken, Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerinde eğitim gören öğrenciler için Tyt ve Ayt eğitim seti hediye etti.

Eğitime önemli yatırımlar yaparak öğrencilerin her zaman yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin eğitimlerini kolaylaştırmak adına 54 bin 305 adet TYT ve AYT eğitim setleri hediye etti.

Öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor

Sosyal tesislerde eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarındaki başarısı için gerekli desteği veriyoruz. Gerek yapmış olduğumuz tesislerde gerekse okullarda okuyan öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize herhangi bir ücret almadan TYT ve AYT eğitim setleri hediye ediyoruz. İnşallah bu eğitim setleriyle öğrencilerimiz hedefledikleri üniversiteleri kazanabilecekler. Bugüne kadar eğitime vermiş olduğumuz desteklerin karşılığını gördük ve bu yıl ilk defa LGS de tüm ilçeler arasında Şahinbey İlçemiz birinci oldu. Bu başarı Şahinbey'deki tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin başarısı. İnşallah bu başarıyı üniversite sınavlarında da görürüz. Verilen bu desteklerle öğrencilerimiz hedefledikleri yerleri kazanırsa bizlerde bunlardan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerde eğitim alan öğrenciler kendilerini ziyarete gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu hem maddi hem de manevi bizlerin yanında oldu.

Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor

Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor
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Haber: Şahinbey Belediyesi'nden eğitime destek sürüyor - Haberler
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