Sahil ve parklarda "koronavirüs sessizliği"
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Sahil ve parklarda "koronavirüs sessizliği"

Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce ve Kocaeli'deki park ve sahiller boş kaldı.

28.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:21
Sahil ve parklarda 'koronavirüs sessizliği'

Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce ve Kocaeli'deki park ve sahiller boş kaldı.

Kocaeli'de hafta sonları kentin en kalabalık noktası olan ülkenin en büyük sahil parklarından İzmit ilçesindeki Sekapark, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Yürüyüş ve spor yapmak için insanların doldurduğu park, bugün adeta sessizliğe büründü. Otoparkların tamamının boş olduğu Sekapark'ta, birkaç güvenlik görevlisi dışında hiç kimse bulunmuyor.

Şehrin işlek cadde ve sokakları da tamamen boşaldı. Bu sokaklardaki işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görülürken bazı gıda işletmeleri ise paket servis yoluyla müşterilerine hizmet veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan Kocaelililer, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanan araçların çok büyük bir bölümünü tır ve kamyonlar oluşturuyor.

Düzce

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi, Çuhallı Çarşısı, Çınar Caddesi, park ve bahçelerle sahil boyunun boş olduğu ve vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

Sakarya

Sakarya'da da vatandaşların getirilen yasağa riayet etmesi dolayısıyla sahil, park ve bahçeler boşaldı. Önemli turizm merkezlerinden Sapanca ilçesinde, her sezonda hafta sonu yoğunluğu yaşanan Sapanca Gölü sahilinde yasak dolayısıyla sessizlik hakim oldu. Sahildeki esnaf kepenk açmazken yürüyüş yolları ve banklar boş kaldı. Özellikle yabancı turistlerin uğrak mekanı olan göl kenarının sakinleri, sokak hayvanları ve su kuşları oldu.

Kent merkezinde yer alan ve şehrin kalabalığından uzaklaşıp dinlenmek isteyenlerin sıkça uğradığı Donatımpark ve Çark Deresi kenarı da yasak kapsamında boş kalan yerler arasındaydı.

Zonguldak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan Zonguldaklılar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor. Şehirlerarası otobüs terminalindeki sakinlik dikkati çekiyor. Kent merkezi ile Kozlu ilçesindeki park ve bahçeler ile sahilde de kimsenin olmaması dikkati çekiyor.

Bartın

Bartın'da da tedbir ve kısıtlamalar kapsamında vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kal" çağrısına uydu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Amasra ilçesindeki sahiller ve parklar da yasak kapsamında boş kaldı.

Sahil ve parklarda 'koronavirüs sessizliği'

Kaynak: AA

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Sahil ve parklarda "koronavirüs sessizliği"

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