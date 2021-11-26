Şahan Gökbakar taraftarlara ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir! - Haberler Spor
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Şahan Gökbakar taraftarlara ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!

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Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maçta bir grup taraftar sahaya yabancı madde attı. Takımın ceza almasına neden olabilecek bu olay sanatçı Şahan Gökbakar'ı çıldırttı. Gökbakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bunları men edin kardeşim, bu nasıl bir cahilliktir?" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında Aslan'ın 2-0 önde olduğu bölümde Marsilyalı futbolcular ve tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Şahan Gökbakar tribünlere fena patladı: Bu nasıl bir cahilliktir!

MUSLERA KALESİNDEN KOŞTU

Guendzouzi'nin korner kullanacağı sırada tribünlerden sahaya madde atıldı. Bunun üzerine Muslera ve Fatih Terim, tribünlerin önüne gidip sakin olmalarını istedi. Derbideki olaylar nedeniyle ceza alan Galatasaray'da 'UEFA'dan da ceza alır mıyız?' endişesi yaşandı.

Şahan Gökbakar tribünlere fena patladı: Bu nasıl bir cahilliktir!

GÖKBAKAR FENA PATLADI

Galatasaray taraftarı olan sanatçı Şahan Gökbakar, madde atanlara sert sözlerle yüklendi. Gökgbakar, "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" notuyla paylaşım yaptı. Gökbakar, TFF'nin Fatih Terim'e verdiği cezalara da sert ağır sözlerle isyan etti.

Şahan Gökbakar tribünlere fena patladı: Bu nasıl bir cahilliktir!

Şahan Gökbakar tribünlere fena patladı: Bu nasıl bir cahilliktir!

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