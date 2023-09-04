Vali Aslan, fındık işçilerini hastanede ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve fındık işçilerinin yaralandığı traktör kazasında ki yaralıları hastanede ziyaret edip son durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kırsal alanında meydana geldi. Kazada çoğu fındık işçisi 14 kişi yaralanmıştı. Vali Selçuk Aslan'da Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden fındık işçilerini ziyaret etti. Vali Aslan Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan yaralıların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - DÜZCE