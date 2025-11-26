Haberler

Türkiye'de Sağlık Turizmi Diplomasi Programı Başlatıldı

Türkiye'de Sağlık Turizmi Diplomasi Programı Başlatıldı
ULUSKON, 'Şehir Sağlık Turizmi Diplomasisi' programını Malatya'da 30 Afrika ülkesi büyükelçisinin katılımıyla başlattı. Program, şehirlerin sağlık potansiyelini uluslararası arenaya taşımayı amaçlıyor.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Türkiye'de sağlık turizmini güçlendirmeyi hedefleyen 'Şehir Sağlık Turizmi Diplomasisi' programını başlattı. Afrika ülkelerinin büyükelçilerini şehirlerle buluşturan programın ilki, Malatya'da 30 Afrika ülkesi büyükelçisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehirlerin sağlık potansiyellerini uluslararası arenaya taşımayı amaçlayan program, üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada şehirlerin sağlık fotoğrafı çıkarılıyor; hastanelerin kapasitesi, uzmanlık branşları, ulaşım ve lojistik imkanları ile sağlık yatırımı potansiyeli detaylı biçimde analiz ediliyor. İkinci aşamada Afrika ülkelerinin büyükelçi heyetleri ilgili şehri ziyaret ederek hastaneleri yerinde inceliyor, sağlık yöneticileriyle toplantılar yapıyor ve kentin uluslararası hasta kapasitesini değerlendirme fırsatı buluyor. Üçüncü aşamada ise ziyaret sonuçlarına göre Afrika ülkeleri ile hasta yönlendirme, sağlık yatırımları, eğitim ve akademik iş birliklerini kapsayan ülke bazlı protokoller hazırlanıyor. Bu sistem, Türkiye'nin şehirlerini uluslararası sağlık turizmi sahnesine planlı ve diplomatik bir modelle taşımayı hedefliyor.

Programa katılan ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her ili sağlık turizmi açısından benzersiz güçlüklere sahip. Biz bu gücü Afrika'nın sağlık ihtiyaçları ve yatırım kapasitesiyle birleştiriyoruz. Şehirlerimizden davet gelmesi halinde büyükelçi heyetlerimizle her ilde çalışma yürütmeye hazırız" dedi. Atasoy, il bazlı sağlık turizmi diplomasisinin yalnızca tanıtım amaçlı bir ziyaret serisi olmadığını vurgulayarak, "Bu çalışma, şehirlerimizin sağlık altyapısının dünya ile buluştuğu yeni bir diplomasi formatıdır. Valiliklerimizden, il kültür müdürlüklerimizden, üniversite ve özel hastanelerimizden gelecek davetlerle bu programı diğer illerimize de taşımaya hazırız. Türkiye'nin her ili bu uluslararası vitrinde yer alabilir" dedi.

Malatya'daki sağlık kurumlarında incelemelerde bulunan Afrika ülkeleri büyükelçileri ise, şehir hastanelerinin altyapısı, üniversite hastanesinin uzmanlık alanları, özel hastanelerin uluslararası hasta kapasitesi, bölgenin termal ve rehabilitasyon olanakları hakkında detaylı bilgi aldı. Büyükelçiler, Malatya'nın sağlık kapasitesini yüksek potansiyelli olarak değerlendirerek, bu modelin Türkiye'nin diğer illerinde de uygulanması gerektiğini ifade etti.

