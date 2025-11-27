Türk Kızılay ve SK Plasma'dan Plazma Kaynaklı İlaç Üretim Tesisi

TÜRK Kızılay ve Güney Koreli SK Plasma, Ankara'da plazma kaynaklı ilaç üretim tesisi kurmak üzere iş birliği gerçekleştirdi. Tesiste, immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi ilaçların üretileceği aktarıldı.

Türk Kızılay, Türkiye'nin plazma türevli ilaçlarda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla Güney Kore merkezli SK Plasma ile plazma kaynaklı ilaç üretim tesisinin kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Ankara'da düzenlenen Türkiye–Kore Zirvesi kapsamında resmiyet kazandı.

Proje kapsamında Kızılay Yatırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımın ana paydaşları arasında yer alırken, SK Plasma uluslararası deneyimi ve plazma türevli ilaç üretimindeki ileri teknolojisiyle projeye destek sağlayacak. Tesis, Ankara'nın Çubuk ilçesinde inşa edilecek. Yatırımın, immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi hayati plazma türevli ilaçların Türkiye'de üretimini mümkün kılarak hem sağlık güvenliğine hem de tedarik sürdürülebilirliğine katkı sağlaması planlanıyor.

İmza töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ortaklık hakkında şunları söyledi:

"Bu proje, Türkiye'nin hayati plazma kaynaklı ilaçlarda kendi kendine yeterliliğini tesis etme yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Türk Kızılay olarak milletimiz adına bu stratejik yatırımı üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz."

'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR ÜRETİM KAPASİTESİ OLUŞTURACAĞIZ'

SK Plasma CEO'su Seungjoo Kim ise Türkiye ile ortaklığın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türk Kızılay ile ulusal ölçekte öneme sahip böyle bir programda yer almaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların üretiminde çağdaş bir kapasiteye ulaşması için tüm teknik tecrübemizi aktarmaya hazırız."

Kurulacak tesis, Türkiye'nin ulusal sağlık altyapısını güçlendirmeyi, kritik ilaçlara erişimde dayanıklılığı artırmayı ve plazma ilaçlarında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.