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Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanları ifşa etti. Sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlıklar ortaya çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenilerini ekledi. Son testlerde sucukta dil, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi. Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur yerlerdeki zeytinyağları da sahte çıktı.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar:

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız!

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız!

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytinyağı Ekonomi Sağlık Finans Yaşam

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Yorumlar (9)

Soner Tekin:

simdiye kadar neden denetim yapılmadı oda araştırılmalı

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ARSLANOĞLU Hakan:

Gıdalarda sahtekarlık yapıp 3 kuruş fazla kazanmak için insanların sağlığıyla oynayanlar, Allah, sizlere öyle bir hastalık versin ki kazandıklarınız kat kat fazlasıyla çıksın inşallah.

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Ahmet Çakır:

Bu esnaf bu millet bu üçkağıtçılıkla nasıl ayakta kalır

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Vatan Daş:

Hayırdır tarım bakanlığı çalışmaya başladı. Bi zahmet büyük firmalarıda ifşa etsinler. Mesela süte fosfat (kanserojen madde) katan türkiyenin en büyük gıda firması gibi. Halktan geçinenlerin halkı zehirlemesi ne kadar ironik.

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Murat Yılmaz:

bı zahmet pazarlarda neydüğü belirsiz sattıkları sucuklarada bir el atsınlar. pazarda sucuk mu satılır ne marka ne bir etiket var. hepsi sıkıntılı belli ama, sadece işyerleri denetleniyor nedense .ortalıkta sahte ürünler cirit atiyor

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By çok bilen:

ayvalık da tatil yapın...ne işiniz var yağ ile

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ZİYA BAŞKAN:

İnşa ne demek ya gerekeni yaptın sana kapatsın sana sorumluları cezalandır sana inşa ediyoruz inşa ediyoruz başka yaptıkları bir şey yok ceza alan da üç ay yatıyor geri çıkıyor

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tahsin bueyuekkol:

Onlar yine iyi daha pis şeyler olmasa

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ismail bey :

Normal işlenmiş gıdalarda pek sağlıklı değil.. Son yıllarda insanlarda kanser grip gibi oldu.. Herkes hasta... Salam, sosis

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