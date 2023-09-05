Sinop'ta Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Gerze Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve sağlık çalışanlarının da katıldığı etkinlikte, grup liman mevkisinden festival alanına kadar yürüdü.

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında yürüyüş organize edildi.

Köşk Caddesi'nde yapılan yürüyüşte ellerinde "sağlık için hareket et" yazılı pankartı taşıyan grup liman mevkisi festival alanına kadar yürüdü.

Etkinliğe, Gerze Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özbay Akkaş ve sağlık çalışanları katıldı.