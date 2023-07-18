Sıcak Havalarda Fizik Tedaviye Devam Önemli

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Medikal Direktörü Doç. Dr. Hülya Şirzai, sıcak havaların fizik tedavisi gören hastaların egzersizlerini aksatmasına neden olabileceğini belirterek, hastanın günün uygun saatlerinde tedavisine devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Medikal Direktörü Doç. Dr. Hülya Şirzai, sıcak havaların fizik tedavisi gören hastaların egzersizlerini aksatmasına neden olabileceğini belirterek, hastanın günün uygun saatlerinde tedavisine devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Romatem Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, aşırı sıcakların, uzun süreli fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde olan veya kronik hastalığı bulunanların tedavisini zorlaştırabildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirzai, merkezlerinde tedavinin düzenli yürütülmesi için gerekli koşulları sağladıklarını, özellikle, felç, MS, parkinson gibi nörolojik rahatsızlığı bulunanlar, diz protezleri, kalça kırığı ve diz ameliyatları geçirenler, kasları zayıflayanlar veya hareket kısıtlılığı olan hastalarda evde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.

Evde kendi başına veya hasta yakınlarının desteğiyle devam etmesi gereken egzersiz programlarının aksayabildiğini dile getiren Şirzai, "Sıcak havalarda da evde, yazlıkta veya tatil ortamında gerekli koşullar sağlanarak egzersizlere devam edilmelidir. Hastaların tedaviden uzaklaşmaması gerekir. Bu sıcak yaz günlerinde, hasta egzersiz saatini kendi belirleyebilir. Daha rahat egzersizlerini yapabileceği, havanın daha serin olduğu zamanları tercih edebilir. Günün sabah ve akşam saatleri, yani güneşin etkisini kaybettiği vakitleri öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirzai, giyilen kıyafetin de egzersize uygun olması gerektiğini belirterek, tedavi süreçlerinin, sıcaklara rağmen daha verimli hale getirilmesi için egzersizlerin uygun şartlar veya açık havada yapılmasını önerdi.