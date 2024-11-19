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Samsun Atakum'da 350 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatına Başlandı

Samsun Atakum'da 350 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatına Başlandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde 2,4 milyar liraya mal olacak 350 yataklı devlet hastanesinin yer tahsisi yapıldı, inşaat süreci 900 günde tamamlanması planlanıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde 2,4 milyar liraya 900 günde tamamlanması planlanan 350 yataklı hastanenin yer tahsisi yapıldı.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, yaptığı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesi'nden sonra Samsun'un için önemli sağlık yatırımından birisi olan Atakum Devlet Hastanesi ihalesinin Sağlık Bakanlığınca 2 Eylül tarihinde yapıldığını hatırlattı.

İhalenin tüm süreçlerinin tamamlandığını dile getiren Uras, "Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkililerimiz ve ilgili firma yöneticilerinin katılımıyla hastanemizin yer teslimini yaptık. Firma yetkililerinin gerekli inşaat ruhsat işlemlerini tamamlamalarının ardından 350 yataklı olarak planlanan ve 76 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanemizin inşasına başlanacak." dedi.

Hastaneniz Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde inşa edileceğine işaret eden Uras, "Yer teslimi sonrası 900 gün içinde tamamlanması planlanan ve 2,4 milyar liraya mal olacağı öngörülen Atakum Devlet Hastanemizin hizmete girmesiyle, vatandaşlarımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binamızda sürdürdüğümüz sağlık hizmetini, yeni hastane binamızda daha güçlü bir şekilde alma imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.

Uras, hastanenin 350 yataklı planlandığını ancak gerekli durumlarda 500 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Hastanemiz bünyesinde 82 poliklinik, 12 ameliyathane, 26 acil müşahede ve 64 yoğun bakım yatağını barındıracak. Ayrıca hastanemizde 15 cihazlı bir diyaliz ünitesiyle, 6 doğum salonu da hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Sağlık
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