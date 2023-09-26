Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Fare Panik Yarattı

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde acil poliklinikte fare görülmesi hastalar arasında panik yarattı. Bir hasta fareyi görüp çığlık attı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Acil Polikliniği'ndeki fare panik oluştururken, bir hasta fareyi görüp çığlık attı.

İlkadım ilçesinde hizmet veren Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde mesai saatlerinin dışında acil polikliniğinde vatandaşlara hizmet veriliyor. Yine hastaların yoğun olduğu dün akşam saatlerinde poliklinik içerisinde bulunan fare, hastalar tarafından fark edildi.

Poliklinik içerisinde görüldüğü belirtilen fare, hasta ve güvenlik tarafından aranırken, bir anda ortaya çıkan fare, bazı hastaları korkuttu. Korkudan çığlık atan hasta, poliklinikten çıkarak uzaklaştı. Acilde bulunan fare ise güvenlik tarafından araklarıyla uzaklaştırılarak dışarıya çıkartıldı. - SAMSUN