Sağlıkçılar sektördeki yoğunluğa karşı 100 bin kişilik yeni kadro talebinde bulundu

Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarından da hayatını kaybeden ve iş bırakanlar olmuştu. Bu durum, hem mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünü artırıyor hem de yeni istihdam alanları oluşturuyor. Sağlık sektörü, bu talebi karşılamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Sağlık çalışanları, sosyal medya platformu X'te #BütçedenSağlıkİstihdamı başlığıyla açtıkları hastag üzerinden sağlık personeli atama çağrısında bulunuyor. Sağlık çalışanları tüm Türkiye genelinde hastane, sağlık ocağı ve tıp merkezlerinde artan iş yükü karşısında sistemin yükünü hafifletmek için 100 bin sağlıkçı alımı yapılması gerektiğini savundu. Mesajlarında " Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesini artırmak için sağlık personeli istihdamı artırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

GÖZLER 19 KASIM'DA

Sektör çalışanları gözlerini 19 Kasım'da TBMM'de görüşülecek Sağlık Bakanlığı bütçesine çevirdi. Merakla beklenen görüşmelerin sağlıkta istihdam sorununa çözüm getirmek için bir fırsat olduğu değerlendiriliyor. 2025 mali yılı içerisinde Bakanlığın harcama kalemlerinin ele alınacağı görüşmelere 100 bin yeni sağlık çalışanı istihdamı için de pay ayrılması talep ediliyor.

DAHA ADİL BİR KADRO TALEBİ

Sağlıkçıların bir diğer talebi de Sağlık Yönetimi programları mezunları başta olmak üzere sağlık branşında okuyup mezun olanlara ilişkin. Liyakat ve fırsat eşitliği talep eden sağlıkçılar, meslek görev tanımı ve daha adil kadro talebinde bulunuyor.