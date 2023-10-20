Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgeye Gemi Hastane göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca, Filistinli kardeşlere sağlık hizmeti sunmak için Sahra Hastaneleri kurmaya da hazır olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Filistin açıklaması: "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastanesi göndermeye hazırız"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey bizim için kutsal görevdir" dedi.

Bu yıl 9. düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı açılış konuşmalarıyla başladı. Kurultayın açılışında, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Gambiya Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Lamin Samateh, Gürcistan Sağlık Bakanı Zurab Azarashvili, Kırgız Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliyev, Kosova Sağlık Bakanı Dr. Arben Vitia, Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al Awadhi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Nabibya Sağlık Bakanı Shangula Kalumbi konuşma yaptı. Yurt dışından gelen mevkidaşlarının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşmasına, "2014'ten bu yana Bakanlığımca düzenlenen Türk Dünyası Kurultayı başlıklı bu bilimsel etkinliğin dokuzuncusunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılında gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ediyorum" diyerek başladı.

"Opınhaymır'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğu tekrar çatışma halindedir"

Atom bombasını icat eden bilim adamlarından Opınhaymır'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğu tekrar çatışma halinde olduğunu belirten Koca, "Sözlerimin başında, tüm insanlığın gündeminde ilk sırada yer alması gereken maalesef almayan bir konuya yer vermek istiyorum. Bence, son günlerde, Hiroşima'ya atom bombası taşıyan uçağın pilotunun zihniyeti ile hekim vicdanı bir kez daha karşı karşıya gelmiştir. Atom bombasını icat eden bilim adamlarından Opınhaymır'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğu tekrar çatışma halindedir. Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır, savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegane şey, onun insan oluşudur. Dünya Savaşlarında bile bizler, barışın ve sağlığın elçileriydik. Bugün de bize aynı imkan tanınmalıdır. İnsanlığın, vicdanın sınandığı zamanlarda ülkelerin sınırları hekimlerin önünde sınır olmaktan kalkmalıdır. Bugün Gazze'de, yarın başka bir yerde, sağlık hizmetinin önünde engel olmamalıdır. Bu doğal imkanı elde etmek için bugün büyük çabalar sarf ediyoruz" dedi.

"Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan saldırıyı bir hekim olarak 'insan vicdanında bir yıkım' değerlendiriyorum"

Filistin'de yaşananların medeniyet değerleriyle açıklanabilir bir yanı olmadığını dile getiren Koca, "İki haftadır Filistin'de yaşananların insanlıkla, medeniyet değerleriyle açıklanabilir yanı yoktur. Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan saldırıyı bir hekim olarak "insan vicdanında bir yıkım" olarak değerlendiriyorum. Bu saldırının sahipleri, iyilik, ahlak, insanlık, insaf kelimelerini hayatlarından tamamen çıkarmış olmalılar. Hastaneleri, ibadethaneleri, okulları ve benzeri yerleri medeniyetler, savaşlar da dahil olmak üzere hayatın her döneminde en korunaklı yerler kabul etmiştir. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların saldırıya maruz kalması insanlık dışı bulunmuştur. Bu saldırılar karşısında, imkan dairesinde olduğu halde yapılacak her şeyi yapmak için harekete geçmemek mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği bize büyük görev yüklüyor" diye konuştu.

"Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye hazırız"

Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya hazırız ifadelerini kullanan Koca, "Gazze'deki Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan saldırının ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan'ın da içinde bulunduğu birçok ülkenin sağlık bakanları, Genel Sekreterleri, uluslararası kurumlarda görevli çok sayıdaki muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum. Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey bizim için kutsal görevdir" dedi.

20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurultayın açılış töreni, TÜSEB Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin sahiplerini bulması ile sona erdi.