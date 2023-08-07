Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, güneş gözlüklerinin göz çevresini kaplaması gerektiğini ve ultraviyole ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etmesi gerektiğini belirtti. Güneş gözlüklerinin doğru kullanımının göz sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Sızmaz, çocuklar için de güneş gözlüğü kullanımının şart olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Selçuk Sızmaz: "Güneş gözlüğünde en önemli kriter: UV koruması"

"Gözlük, göz çevresini kaplamalı"

ADANA Kullanılan gözlüklerin göz çevresini kaplaması gerektiğine değinen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, "Güneş gözlükleri ne çok koyu ne de çok açık renkte olmalı. Güneş gözlüklerinde ultraviyole ışınlarının en az yüzde 99 oranında bloke etme özelliği olmalıdır" dedi.

Farklı kullanım çeşitleriyle görmeyi kolaylaştıran gözlüklerin, göz bozuklukları tedavisinin yanı sıra, bazı durumlarda kişiye hayatı boyunca eşlik ettiği belirtildi. Bu nedenle, doğru bir gözlüğün kişinin günlük aktiviteleri sırasında en önemli yardımcılarından biri olduğu belirtildi. Güneş gözlüklerinin de bir çok faydası olduğu belirtilirken Acıbadem Adana Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, güneş gözlüklerinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

"Güneş gözlüklerine ihtiyacımız var"

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş gözlükleri kullanılmasını öneren Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, "Güneşin yararları olduğu kadar zararları vardır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları göz kapaklarındaki derinin incelmesine ve erken yaşlanmasına neden oluyor. Yine ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalan korneada toksisite ve lenste katarakt ortaya çıkabiliyor. Bu zararlı ışınlardan korunmak için güneş gözlüklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Güneş gözlüklerinde ultraviyole ışınlarını yansıtma özelliği olmalıdır

İdeal bir güneş gözlüğünün güneşten gelen ultraviyole ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Sızmaz, "Dış ortamda spor yapanlar güneş gözlüklerinde polarize cam tercih edebilirler. Güneş gözlükleri ne açık ne de çok koyu renkte olmalıdır. Güneş gözlükleri çok açık renkte olursa fonksiyonları az olur veya çok koyu olursa görmeyi olumsuz etkiler. Bu yüzden renk olarak sarı ve kahve tonların kullanımı kontrastı artırarak olumlu etki sağlar. Güneş gözlükleri göz çevresini kaplayacak şekilde uygun büyüklüğe sahip olmalıdır, çok küçük çerçeve tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.

"Çocuklar için güneş gözlüğü kullanılması şart"

Çocukların erişkinlere göre gözbebekleri daha büyük olduğu ve optik ortamları daha saydam olduğu için güneşin zararlı ışınlarına daha fazla maruz kalarak göz sağlıklarının olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sızmaz, çocuklarda da güneş gözlüğü kullanımının çok önemli olduğunu söyledi.

Yine halk arasında dile getirilen "Çok koyu renkli cam çok iyidir" ve "Pahalı cam iyidir" gibi ifadelerin doğru bilinen yanlışlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sızmaz, "Güneş gözlüklerinin kalitesi fiyatına göre değişiklik göstermez. Güneş gözlükleri ne çok açık ne de çok koyu olmalı ve UV ışınlarını en az yüzde 99 oranında bloke etme özelliği taşımalıdır" ifadelerini kullanıldı.