Öğretmen, okul bahçesinde fenalaşan öğrenciyi kalp masajı yaparak kurtardı

AMASYA'da okul bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak yere düşen Çetin Çelebi'yi (13), öğretmeni Hüseyin Aktaş, kalp masajı yaparak kurtardı.

Olay, Plevne Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüs sırasında arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynayan Çetin Çelebi bir anda sendeleyerek yere düştü. Arkadaşları durumu öğretmelerine haber verdi. Yere yığılan öğrencisini gören Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenin müdahalesinin ardından durum 112 ekiplerine bildirildi. Çetin Çelebi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan öğrenci bir süre sonra servise alındı.

'NEFES ALIYOR MU DİYE BAKTIM'

Kalp masajı yaparak öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Hüseyin Aktaş, "Öncelikle koridordaki öğrencilerimden Çetin'in bahçede oyun oynarken bayıldığını duydum. Hemen hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettim. Gerekli kontrolleri yaptım öncelikle nefes alıyor mu almıyor mu ona baktım. Nefes almadığını fark ettim. Kalp masajına başladım. 2-3 dakikalık bir kalp masajının sonucunda öğrencimiz nefes refleksini gösterir hale geldi. Fazla bir zaman geçmeden de sağlık ekipleri ulaştı. Öğrencimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Ailesine, kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şu an öğrencimiz gayet iyi, aldığımız duyumlara göre her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor" dedi.

Samsun'da tedavi gören Çetin Çelebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken hastaneden arkadaşlarına kısa bir video da gönderdi.