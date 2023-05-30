MS hastalarının beslenmesinde nelere dikkat edilmeli?

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yaşar Alpaslan, Multipl Skleroz (MS) hastalarının özellikle hayvansal proteinlerden, kırmızı etten uzak durmaları, buğday ürünleri, unlu mamulleri ve yağ alımını azaltmaları gerektiğini belirtti.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, depresyon, hafıza bozukluğu, idrarını tutamama, cinsel sorunlar ve uyku gibi şikayetlerin, MS hastalığının seyrinde sıklıkla görülebileceğini vurguladı.

MS hastalığının, beynin ve omurilik sisteminin ataklar ve düzelmelerle giden bir hastalığı olduğunu belirten Alpaslan, "Hastalarımızda en sık görülen güçsüzlük, dengesizlik, görme bozukluğu, çift görme gibi ciddi özürlülüğe yol açan nörolojik septomların varlığını iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alpaslan, MS hastalığına kişinin sağlıklı beslenmemesi, az sıvı alması, depresyonun varlığı, dinlenme periyodunu kendi nörolojik kapasitesine göre ayarlayamamasının da sebep olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yani hastanın değişik oranda güçsüzlüğü vardır ama ağır iş yapıyordur. Bu durumda araya dinlenme periyotlarının girdiği bir çalışma planı önerilir. Bir başka yorgunluk yapan sebeplerden biri hastalıkla beraber kullanılan MS ilaçlarıdır. Beslenme de günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesidir. Aşırı beslenme, fazla karbonhidrat alımı gibi bir problem tüm toplumumuzda mevcut. MS'te beslenmenin önemi yapılan çalışmalarla çok iyi bir şekilde ortaya konmuştur. Burada önerilen Akdeniz tipi beslenmedir. Daha çok balık ağırlıklı bir protein alımının olduğu, bütün yemeklerin zeytinyağı ile yapıldığı, yeşilliğin bol miktarda yer aldığı bir beslenme şeklidir. Özellikle hastaların hayvansal proteinlerden kırmızı etten uzak durmaları, buğday ürünleri, unlu mamulleri ve yağ alımını azaltmaları gerekmektedir. Bunun yanında ceviz, kefir gibi gıdaların Akdeniz tipi beslenmeye eşlik ettiği bir beslenme tarzını öneriyoruz."