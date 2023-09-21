Mersin Büyükşehir Belediyesi Sivrisinekle Mücadelede Lepistes Balığı Projesiyle Başarı Yakaladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadele için başlattığı lepistes balığı üretimi projesinde önemli aşama kaydetti. Bin havuzla başlayan proje 10 bin havuza ulaştı ve sivrisinek üremesini engelleyerek biyosidal ürün kullanımını sıfıra indirdi. Proje yüzde 80 oranında başarılı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında sivrisinekle mücadele için başlattığı lepistes balığı üretiminde, önemli aşama kaydetti. Bin havuzla başlayan proje genişleyerek, 10 bin havuza ulaştı. Havuzlara bırakılan binlerce lepistes balığı larvaları yiyerek sivrisineklerin üremesinin önüne geçerken, biyosidal ürün kullanımı da sıfıra indiriliyor. Proje kapsamında alınan geri dönüşlerde, projenin yüzde 80 oranında başarılı olduğu görüldü.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bağlı uzman akademisyenlerden görüş alınarak geliştirilen projeyle, Mersin'de tarımsal amaçla kullanılan sulama göletlerine lepistes balıkları bırakılıyor. Balıklar, havuzlardaki sivrisinek larvalarını yiyerek yok olmasını sağlıyor ve sivrisineğin üremesinin önüne geçiyor. Hiçbir kimyasal kullanılmadan sivrisinek üremesinin önüne geçen uygulama sayesinde, ilaçlara harcanan para da Büyükşehir'in kasasında kalıyor.

ÜNAL: "EKOSİSTEME ZARAR VERMEYEN VE HALK SAĞLIĞINI DÜŞÜNEN BİR PROJE"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak, sivrisinekle mücadele kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 bin gölete 15-20 günlük periyotlarla ilaçlama yaptıklarını belirtti. Lepistes balığı projesinin ana hedeflerini de paylaşan Ünal, "Proje ekosistemi bozmadan, biyolojik mücadele ve maliyetleri düşürerek, en önemlisi de halk sağlığını düşünerek hayata geçirildi. Amacımızın özellikle sıtmanın kontrol edilmesi ve sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıkların önlenmesi olduğu düşünülürse, hedefe uygun adımlarla gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"PROJEDE YÜZDE 80 ORANINDA BAŞARI SAĞLADIK"

Mersin'de tarımsal amaçla kullanılan yaklaşık 48 bin adet sulama göleti bulunduğunu kaydederek, bu göletlerin sayısının her geçen gün daha da arttığını sözlerine ekleyen Ünal, "Sivrisineklerin durgun sularda üremelerinin çok fazla olmasından dolayı, biz de bu projeye başladık. Elde edilen bulgulara bakarak, bu projenin yüzde 80 oranında başarı sağladığını görüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin sulama göletine lepistes balıkları bıraktık. Bu sayıyı artırmak adına da, düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.