Lenf Kanseri ile Mücadele Eden Elif Nur Asil'in Moral Verici Hikayesi

ANKARA'da 2 yıldır lenf kanseri ile mücadele eden, 100 kürden fazla kemoterapi ve 5 büyük ameliyat geçiren Elif Nur Asil (20), tedavi sürecinde yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Saçlarını kaybetmesi ve peruk takması ile ilgili videoların yanı sıra hastanede ameliyat masasında çektiği videoları paylaşan Asil, diğer kanser hastalarına moral verdi.

Lisanslı atletizm sporcusu olan Elif Nur Asil, 12'nci sınıfın son döneminde vücudundaki ağrı, kalp sıkışması, sol tarafında uyuşma ve şiddetli nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Asil'in vücudunda ve özellikle göğüs boşluğunda en küçüğü 4, en büyüğü 11 santim olan 12 kitle tespit edildi. 18'inci yaş günü haftasında Elif Nur Asil'e, 4'üncü evre lenf kanseri tanısı konuldu. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Asil 100'den fazla kemoterapi aldı, 1'i kemik iliği nakli olmak üzere 5 büyük ameliyat geçirdi. Tedavisi nedeniyle kazandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne başlayamayan Elif Nur Asil, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ailesi ve liseden bu yana yanında olan erkek arkadaşının büyük destek verdiği Asil, saçlarının dökülmesinden, peruğundan ve kemoterapi sürecindeki anılarına kadar verdiği mücadeleyi takipçileriyle paylaştı. Ameliyat masasında dahi video çekip paylaşan Elif Nur, kendisine destek için üniversiteye gitmeyen erkek arkadaşı Mert Atmaca ile birlikte diğer kanser hastalarına da moral verdi.

'SAYISIZ AMELİYAT GEÇİRDİM'

Aynı zamanda LÖSEV gençlik gönüllüsü olan ve orada lösemili çocuklara da destek olan Elif Nur Asil, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Asil, atletizm yapmasına rağmen bir dönem merdiven bile çıkamayacak hale geldiğini ve ters giden bir şeyler olduğunu hissettiğini söyleyerek, "Hastanede tanının konulmasının ardından hızla ameliyata alındım ve aslında daha dikişlerim iyileşmeden kemoterapi almaya başladım. İlk başlarda tedaviye yanıt verdim. Sonrasında 6-7 ay boyunca hiç yanıt vermedim. ve hastalığa alışmak kötü olsa da artık alışmıştım. Sayısız ameliyat geçirdim. Birinde akciğerlerim söndü. Kendi başıma nefes alamıyordum, akciğerimdeki tüp ile nefes alıyordum. Aslında çok fazla zor zaman geçirdim. Sonrasında farklı protokollere, ilaçlara yanıt vermeye başladım. Tanıdan 1 yıl sonra kemik iliği nakli oldum. O zamanı da sosyal medya hesabımdan 'Kimseye gerek kalmadan kendimden doğuyorum' diye paylaşmıştım. Sürekli tedavim bittikten sonra yani bitmeye çok yakın olduğu bir dönemde tekrar nüks ediyordu" dedi.

'İNSANLARIN DİLEKLERİ İLAÇ GİBİ GELİYORDU'

Elif Nur Asil, tedavi sürecinde kemoterapiye dirençli olduğu için zor zamanlar da geçirdiğini ve bunu sosyal medya ile aşmaya çalıştığını anlatarak, "Bir şekilde hayata tutunmaya çalıştım. Sosyal medyamı açtım. İlk başlarda saçlarım olmadığı için kendimden bir tık çekiniyordum. Ama bir yandan da hastalığımın beni gerçekten yıkmadığını, hastalığımın bana bir olgunluk kattığını gösteriyordum orada. Kendimle ve hastalığımla dalga geçtiğim bir sürü video paylaşmıştım. Bir sürü hasta bana 'Artık kendimden ve kelimden utanmıyorum' yazıyordu. Bunlar bana çok iyi geliyordu. O yüzden paylaşmaya devam ettim. Nakilde hastanedeyken canlı yayınlar açıyordum. İnsanların bana iyi dilekleri gerçekten ilaç gibi geliyordu. Peruğu olmayan ve maddi imkanı olmayan insanların ücretsiz bir şekilde peruk temin edebilmesi için yayınlara devam ediyordum. Kelimle ilgili keloğlan yakıştırması ile videolar paylaşıyordum. Sürekli kendime dalga geçtiğim fotoğraflarımı paylaşmaya başlayınca çok fazla ilgi gördüm. Çünkü o an kötüysem bile insanların iyi dileklerini, moral verici mesajlarını aldıkça ben de çok iyi oluyordum" diye konuştu.

'HAYALİM KARAVANLA GEZMEK'

Hastalığı nedeniyle hem kendisinin hem de erkek arkadaşının üniversiteye gidemediğini anlatan Asil, "Aslında hastalığımın başında LÖSEV'e üye olmuştum. Ama hiçbir etkinliğe katılamamıştım. Çünkü sürekli yatarak tedavi alıyordum. Şimdi katılıyorum artık. LÖSEV benim için büyük şans gerçekten. İyileşmiş gençleri görünce iyileşmiş gibi hissediyorum. Şu an LÖSEV'in en büyük destekçisi ve gönüllülerindenim. Küçükken polislik hayalim vardı, çok istiyordum. Bu yüzden atletizm yapıyordum. Şu an polis olmam imkansız. Çünkü vücudumun görülmeyen her yerinde dikişim var. Bir diğer hayalim karavanla her yeri gezmek. Bir de fanatik Galatasaraylıyım. Icardi hayranıyım. Erkek arkadaşım Mertcan Fenerbahçeli ama ben fanatik Galatasaraylıyım. Bir gün onunla birlikte stadyumda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek isterim" ifadelerini kullandı.