Kütahya'da kanser hastalarına yoga egzersizleri

Kütahya'da kanser hastalarına, zorlu tedavi süreçlerini hafifletmek ve ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla yoga egzersizleri yaptırılıyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli rekreatif spor antrenörü Alya Cankurtaran rehberliğinde uygulanan mindfulness nefes egzersizi ile hastalar, medikal tedavinin yorgunluğunu yoga ile atıyor.

Prof. Dr. Aliustaoğlu, gazetecilere, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kemoterapi ünitesinde günde yaklaşık 40 hastaya kemoterapi tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Kanser tedavisinde en önemli faktörlerden birinin moral ve motivasyon olduğunu belirten Aliustaoğlu şöyle konuştu:

"Hastalarımızın moral ve motivasyonu ne kadar iyi olursa verdiğimiz ilaçlar o kadar etkili oluyor. Eğer hastalarımızın morali bozuksa biz en iyi ilacı da versek maalesef istediğimiz sonucu alamıyoruz. Daha önce İstanbul'da görev yaptığım hastanedeki bir uygulamayı Kütahya'da da hayata geçirdik. Hastalarımızın solunumu, morali, hareketleri üzerinde olumlu etkisi olan yogayı öneriyoruz. Bu nedenle kemoterapi ünitemizde yogaya başladık. Bunda da olumlu dönüşler aldık."

Aliustaoğlu, kanser hastalarının morallerini en üst seviyede tutmak adına zaman zaman canlı müzik, doğum günü kutlama, hediyeleşme gibi birçok etkinlik de düzenlediklerini aktardı.

Nefes antrenörü Alya Cankurtaran ise nefes egzersizlerinin günlük hayatta da çok önemli olduğunu, bu sayede hastaların tedavi sürecine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.