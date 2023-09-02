Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Asılsız Çağrılar

Kütahya'da Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 309 bin 705 çağrıdan 87 bin 891'nin asılsız olduğu bildirildi. Vali Musa Işın, asılsız çağrılarla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kütahya'da Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 309 bin 705 çağrıdan 87 bin 891'nin asılsız olduğunu bildirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret ederek, mevcut durum, faaliyetler ve çağrı istatistikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Temmuz ayında toplam 309 bin 705 çağrı alındığını ve gelen çağrılardan 87 bin 891'inin asılsız olduğunu belirtti. Müdür Yiğit, asılsız çağrılarla mücadele çalışmalarının hızla sürdüğünü, toplumun aydınlatılması için çeşitli iletişim kampanyaları yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Işın, vatandaşların acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmemeleri ve sadece gerçek acil durumlarda kullanmaları konusunda çağrıda bulundu. - KÜTAHYA