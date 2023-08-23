Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi Yaşlı ve Engellilere Kuaför Hizmeti Sunuyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan Evde Bakım Birimi, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip, düzenli olarak berber ve kuaför hizmeti vermeye başladı. Evde Bakım Birimi'nin sunduğu hizmetler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan Evde Bakım Birimi, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip, düzenli olarak berber ve kuaför hizmeti vermeye başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışmalarını sürdürüyor. Planlama ve saha personeli olmak üzere toplam 19 kişiden oluşan ekip, 444 71 14 numaralı telefon üzerinden Güvercin Masa'ya yapılan başvurulara göre belirlenen ihtiyaç sahibi kişileri evlerinde ziyaret ederek ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Evde Bakım Birimi'nin sunduğu hizmetler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Evde Bakım Birimi, kent genelinde daha çok ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve farklı alanlarda da hizmet vermek amacıyla kadrosunu genişletti. Bu çerçevede birim tarafından sokağa çıkamayan hasta ve yaşlılara evlerinde kuaför ve berber hizmeti verilmeye başlandı. Evde Bakım Birimi görevli personeli, yakınları aracılığıyla Güvercin Masa'ya başvuru yapan Bayraklıdede ve Kadınlar Denizi Mahallelerinde yaşayan 4 kişinin evine giderek saç kesimi, sakal tıraşı ile el ve ayak bakımlarını yaptı.

Hastalığı nedeniyle annesi Zerrin Sezer'in bir süredir yatağa bağımlı halde yaşamak zorunda kaldığını belirten Seher Baş, "Kuşadası Belediyesi'nin güler yüzlü ve yardımsever personeli düzenli olarak evimize gelip annemin banyosunu da yaptırıyor. Şimdi kuaför hizmeti de verilmeye başlandığı için çok mutlu olduk. Çünkü gerçekten bu hizmete çok ihtiyaç duyuluyordu. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN