Haberler

Hisarcık'ta fırıncıların lavaş mesaisi

Hisarcık'ta fırıncıların lavaş mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki fırınlarda, Kurban Bayramı öncesi lavaş üretimi arttı. Vatandaşlar, kurban etiyle tüketmek için lavaşa yoğun ilgi gösteriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarında, Kurban Bayramı öncesi lavaş mesaisi yoğunlaştı.

Bayramda kesilen kurban etinin yanında tüketilmek üzere vatandaşların lavaşa yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. İlçedeki ekmek ve pide fırınları ile mahalle fırınlarında günler öncesinden başlayan lavaş üretimi arife gününe kadar devam ediyor. Bayram kavurmaları ve mangalların vazgeçilmezi olan, yumuşak yapısıyla uzun süre bayatlamayan lavaşlar, vatandaşlar tarafından dondurucularda muhafaza edilerek uzun süre tüketiliyor.

Bahar pide fırını işletmecisi Ömer Katıran, Kurban Bayramı'nda lavaşın geleneksel bir lezzet haline geldiğini ifade etti. Katıran, "Bayram süresince evlerde pişirilen et kavurmaları veya mangallar sıcacık lavaşla servis ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda pide fırınımızda lavaş yapımına başladık. Yoğun talep var ve arefe günü akşamına kadar lavaş üretimimiz sürecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne sürprizle başladı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor