Kök hücre bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek

ÇANAKKALE - Oğlunu beyin tümöründen kaybeden Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikleti ile 35 şehirden geçerek, 7 bin kilometre pedal çevirecek.

Çanakkale'de yaşayan Kemal Yücel, 10 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümöründen kaybetti. Kemal Yücel, kök hücre nakli ve organ bağışına dikkat çekmek için 'her pedal bir umut olsun' sloganıyla bisikleti ile 35 ilden geçerek, 7 bin kilometre pedal çevirecek. Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak hedefiyle bisikletiyle Türkiye turuna çıktığını ifade eden 45 yaşındaki Kemal Yücel, "Bilindiği üzere lösemi hastası çocuklarımızın hayata tutunması için ilik nakline ihtiyaç var. İnsanlar kök hücre, ilik bağışının nasıl yapıldığı konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Çok acılı bir işlem olduğunu, sancılı ve uzun bir işlem olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu öyle değil. Sadece kan verme yöntemi ile nakil bekleyen lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini anlatıyorum, şehir şehir geziyorum. Gittiğim her şehirde toplantılar, organizasyonlar Yapıyorum. Yolda gördüğüm her insanı tek tek kök hücre bağışının ne olduğunu anlatıyorum" dedi.

Kızılay kan alma noktasına giderek ilk adımı atılabileceğini belirten Yücel, "İlk adımımız 18-50 yaş arasında olan tüm sağlıklı bireyler Kızılay kan alma noktasına giderek kök hücre donörü olmak istediklerini söyleyecekler. 3 tüp kan örneği alınıyor. Yapılan analizlerde uyumlu bir hasta çıkması halinde bir sağlık kontrolü ardından da kan verme yöntemiyle bir çocuğun hayatı kurtarılıyor. İnsanların yanlış bilgileri var, doğru ile değiştiriyorum. Buradan sonraki durağım İzmir. Yarın akşam İzmir'de olmayı hedefliyorum. Ardından Aydın, Denizli rotasından Kocaeli'ye çıkacağım. Karadeniz bölgesini ziyaret ederek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ardından da Akdeniz üzerinden yine Çanakkale'de bisiklet turumu tamamlayacağım. Yaklaşık 7 bin kilometrelik bir rota belirledim. 35 şehri ziyaret edeceğim. 7 bin kilometrelik mesafede en az 7 bin yeni donör kazanımı elde etmeyi düşünüyorum. Bu yüzden de çalışmama, 'her pedal bir umut olsun' adını verdim. İnsanları hem organ bağışında hem de kök hücre bağışı konusunda bilinçlendirmeye çalışacağım" diye konuştu.

Kendisinin de bir donör olduğunu ifade eden Yücel, "Hem donör ailesiyim. Bundan 10 yıl önce 6 yaşındaki evladımı kaybetmiştim. Ali Utku'nun organlarına bağışladık. 5 çocuğa hayat verdi. Ben de yaklaşık 2 yıl önce bir hastaya karaciğer donörü oldum. Yapılan cerrahi operasyon ile karaciğerimden bir parça alındı ve bir hastanın hayatı kurtuldu. İnsanlara hem organ bağışını, hem ilik bağışını anlatırken yeni bir hayat kurtarabileceklerini anlatacağız" şeklinde konuştu.