Kayseri'de Mühürsüz Et İmha Edildi

Kayseri'de Mühürsüz Et İmha Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan denetimler sonucu bir ahırda bulunan 1,5 ton mühürsüz etin imha edildiğini açıkladı. İşletmeye idari para cezası uygulanırken, adli işlem başlatıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda bulunan yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri Melikgazi'de gıda denetim ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
