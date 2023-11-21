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Kars'ta hasta kurtarma operasyonu

21 Kasım 2023 13:28 , Son Güncelleme: 13:30 Sağlık Haberleri Abone Ol

Kars'ta yolu kar nedeniyle kapalı bulunan köyde ayağı kırılan ve mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu. Köy yolunun açılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen vatandaşın sağlık durumu iyi.