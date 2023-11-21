Kars'ta hasta kurtarma operasyonu
Kars'ta yolu kar nedeniyle kapalı bulunan köyde ayağı kırılan ve mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu. Köy yolunun açılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen vatandaşın sağlık durumu iyi.
Kars'ta hasta kurtarma operasyonu
KARS - Kars'ta yolu kar nedeniyle kapalı bulunan köyde ayağı kırılan ve mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu.
Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Fırat Doğan evinin bahçesindeki karları temizlerken dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan Doğan'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı.
Köye giden sağlık ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan'ı ambulansla Harakani Devlet Hastanesine götürdü. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.