Hatay'da kesimhaneler için yeni hijyen ve takip standartları masaya yatırıldı

Hatay'da kesimhaneler için yeni hijyen ve takip standartları masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da kesimhanelerde yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda kamera, dijital hayvan takip altyapısı ve sabitleme ekipmanları ele alındı; sektörün görüşleri dinlenerek gıda güvenilirliği ve hayvan refahı hedeflendi.
Hatay'da kesimhanelerde uygulanacak yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler kapsamında düzenlenen toplantıda; kesimhanelerde kurulması planlanan kamera görüntüleme sistemleri, dijital hayvan takip altyapısı ve modern sabitleme ekipmanları ele alındı.
Toplantıda mevzuat kapsamında işletmelerin uyması gereken gereklilikler aktarılırken sektör temsilcileri ve işletmecilerin uygulamaya ilişkin görüş ve talepleri dinlendi.
Çalışmalarla gıda güvenilirliğinin artırılması ve hayvan refahının korunmasına yönelik standartların geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.