Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da kesimhaneler için yeni hijyen ve takip standartları masaya yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da kesimhaneler için yeni hijyen ve takip standartları masaya yatırıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da kesimhanelerde yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda kamera, dijital hayvan takip altyapısı ve sabitleme ekipmanları ele alındı; sektörün görüşleri dinlenerek gıda güvenilirliği ve hayvan refahı hedeflendi.

Hatay'da kesimhanelerde uygulanacak yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler kapsamında düzenlenen toplantıda; kesimhanelerde kurulması planlanan kamera görüntüleme sistemleri, dijital hayvan takip altyapısı ve modern sabitleme ekipmanları ele alındı.

Toplantıda mevzuat kapsamında işletmelerin uyması gereken gereklilikler aktarılırken sektör temsilcileri ve işletmecilerin uygulamaya ilişkin görüş ve talepleri dinlendi.

Çalışmalarla gıda güvenilirliğinin artırılması ve hayvan refahının korunmasına yönelik standartların geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Süperstar'ın içinde ukde kalmış! En büyük pişmanlığını anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir

Güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir
Adana'da peş peşe depremler! Dün Kozan, bugün Aladağ sallandı

Adana yine sallandı! Peş peşe depremler korkuttu
Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler şaşırıp kalıyor

Görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Volkan Demirel'e sürpriz talip

Volkan Demirel'e çok sürpriz bir talip
Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler

Usta ismin kardeşi iddialara yanıt verdi
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş