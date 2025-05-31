Hasvet A.Ş. İkinci Radyoloji Tanı ve Eğitim Merkezini Ankara'da Açıkladı

HAYVAN sağlık sektörünün tüm bileşenlerini kapsayan entegre bir ekosistem olarak 1996 yılında kurulan Hasvet A.Ş.'nin ikinci Radyoloji Tanı ve Eğitim Merkezi (RATEM), Ankara'da hizmete açıldı.

Hasvet, 1996 yılında veteriner hekimler tarafından, hayvan sağlık sektörünün tüm bileşenlerini kapsayan entegre bir ekosistem olması amacıyla kuruldu. Medikal cihazlardan ilaca, yazılım çözümlerinden eğitim faaliyetlerine, klinik ekipmanlardan beslenme çözümlerine kadar çok yönlü bir yapı içinde faaliyet gösteren Hasvet, özellikle ilaç, evcil hayvan maması, cerrahi ekipman, endüstriyel klinik ekipman, yazılım ve eğitim alanlarında sahip olduğu tesislerle Türkiye'nin üretim ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor.

Hayvan sağlığı sektörü için büyük önem taşıyan, Japonya merkezli Fujifilm CO.'nun da desteklediği, eğitim merkezinin ikinci şubesi olan Hasvet RATEM Ankara'nın açılışı, protokol üyeleri ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Hasvet RATEM Ankara, yalnızca bir tanı merkezi değil; aynı zamanda mesleki gelişim odağında bir eğitim üssü olarak tasarlandı. Açılışa Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Fujifilm Başkanı ve CEO'su Teiichi Goto ve Fujifilm üst yönetimi, Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Şimşek, Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkan Vekili Önder Alkan, Veteriner fakülteleri dekan yardımcıları ve akademisyenler, veteriner hekimler odaları başkan ve üyeleri, sektörel tüm dernek ve vakıf başkanları ile 100'den fazla klinisyen veteriner hekim katıldı.

'JAPONYA'NIN TEKNOLOJİSİ VE TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ ARASINDA BÜYÜK BİR ORTAKLIK'

Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, merkezin yalnız hayvan sağlığı bakımından değil, veteriner hekimler için eğitim merkezi olarak da kurulduğunu belirterek, "Japonya'nın teknolojisi ve Türkiye'nin tecrübesi arasında büyük bir ortaklık olduğunu görmekten ve Japonya'yla Türkiye arasındaki ilişkinin geniş kapsamlı olmasından mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Şimşek, projeye ilişkin, "Yüksek maliyet gerektiren MR, tomografi, hemodiyafiltrasyon, böbrek taşı kırma gibi ileri teknolojik ekipmanlar, yüksek maliyetinin yanında yüksek işletme giderine da sahip cihazlar. Veteriner hekim meslektaşlarımız, bu ekipmanları kliniklerinde bireysel olarak karşılayamayacakları için İstanbul'da başlattığımız şu an da Ankara'da devam ettirdiğimiz bu projede, hayvan sağlığı alanında tanı ve teşhiste kliniklerimizin hiçbir eksiği kalmamış oluyor. Onların teşhis ve tedavilerinin tamamlayıcı noktası olacak olan Hasvet RATEM ayrıca Türkiye'de hayvan sağlığının geldiği noktaları ve Türkiye'deki hayvan sağlığının vizyonunu göstermesi açısından da önemli bir proje" dedi.

'DÜNYAYA DAHA FAZLA GÜLÜMSEME VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Fujifilm Healthcare CEO'su Hakan Bulut, "Fujifilm-Hasvet iş birliği bundan 15 sene önce başladı. İlk merkezimizi 2023 yılında İstanbul'da, Hasvet-Fujifim iş birliğiyle açtık. Bu ikinci merkezimiz, bu iş birliğine çok önem veriyoruz özellikle bir Japon firması olarak teknolojimizin hayvanlarla buluşması, hayvan sağlığına katkıda bulunması hem şirketimizin misyonuna hem de son dönemde geliştirdiğimiz sloganımıza uyumlu. Dünyaya daha fazla gülümseme vermeye çalışıyoruz hem teknolojimiz hem de çözümlerimizle birlikte" dedi.

Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Yunus Emre Büyükballı ise "Hasvet RATEM Görüntüleme Merkezi'ni Ankara'da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul'daki görüntüleme merkezimizin Ankara ve diğer illerde devamını getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.